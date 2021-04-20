В Ивано-Франковске зоозащитники выпустили на свободу более двух сотен краснокнижных летучих мышей.
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Как говорится в сюжете ТСН, это спасенная зимой огромная колония рукокрылых, которую случайно нашли строители во время ремонта. Животные обустроили место для зимовки под пенопластом, и им очень повезло, что рабочие не выбросили их, а оперативно позвонили зоозащитникам.
Перезимовать летучим мышам повезло в Галицком центре реабилитации диких животных на Ивано-Франковщине, а после спячки их выпустили в природу.
Зоозащитники хотят доказать людям, что эти животные страшные разве что свиду, а на самом же деле они очень полезны - они поедают комаров и других вредителей.
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