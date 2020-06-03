Необычный рекорд: в Украине определили беспородную собаку с самыми длинными ушами (видео)

Менее года назад Умку забрали из приюта.

В Украине определили беспородную собаку, обладающую самыми длинными ушами.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Обладательницей титула стал пес Умка. Его хозяйка - 11-летняя Ева Масная заметила, что прохожие всегда с восторгом рассматривают уши собаки. Девочка решила замерить их вместе с национальным реестром рекордов.

Читайте такжеВ харьковском зоопарке родился детеныш краснокнижных гривистых баранов (видео)

"Он добрый, веселый пес, неагрессивный, любит играть с собаками, и кушать, кушать любит больше всего", - про своего любимца Умку семья Масных может говорить долго, хотя позировать четвероногий не любит, да и камеры ему не по душе.

Ева рассказывает, что собака довольно послушная, однако, стесняется внимания. Чуть меньше года назад ее забрали из приюта, а девочка и сейчас помнит, как выбрала пса среди других: "Он был беленький такой и с ушами на всю морду".

Уши Умки - это то, что не оставляет равнодушным никого, ведь они не падают. Ева говорит, что так было не всегда и особенность пса пришлось спасать необычным методом: "Мы начали вырезать губки и скотчем прикручивать их, неделю или чуть больше он с ними ходил и они выровнялись".

Читайте такжеВ Китае нашли семью редчайших приматов: они поют на закате брачную песню

Показать, что ее пес особенный, Ева захотела всем из-за того, что одноклассник упрекал ее тем, что Умка не породистый. "Говорил, что он - не породистая собака, у него нет ничего такого, потому что у него немецкая овчарка", - делится девочка.

Хвостатый претендент на рекорд не привык ко вниманию. Много камер и фотоаппаратов напугали Умку, как и сантиметр. Поэтому, во время установления рекорда, девочка постоянно успокаивала собаку и чесала ее за ушком. И вот, первый рекорд установлен: левое ушко у Умки - 13 сантиметров, а правое - 14.

Такие рекордные ушки, говорят специалисты, являются результатом скрещивания с другими породами, однако какими - для собственников до сих пор загадка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram