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Дебют пингвиненков: сразу четырех малышей показали публике в США (видео)

10:56, 03 апреля 2019
Спасение видов
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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Пушистая малышня вылупилась в конце января и уже делает первые шаги. К сожалению, двух птенцов родители-пингвины воспитывать отказались. Поэтому сейчас о них заботится персонал зверинца.

Детенышей назвали Жемчужинка и Шприц в честь работников, которые за ними ухаживают. Двум другим птенцам имена будут выдумывать позже.

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Теги: #США#пингвины