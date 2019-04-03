Дебют пингвиненков: сразу четырех малышей показали публике в США (видео)
10:56, 03 апреля 2019Спасение видов
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Пушистая малышня вылупилась в конце января и уже делает первые шаги.
Четырех пингвиненков показали в американском городе.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
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Пушистая малышня вылупилась в конце января и уже делает первые шаги. К сожалению, двух птенцов родители-пингвины воспитывать отказались. Поэтому сейчас о них заботится персонал зверинца.
Детенышей назвали Жемчужинка и Шприц в честь работников, которые за ними ухаживают. Двум другим птенцам имена будут выдумывать позже.
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