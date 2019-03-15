В Австралии посадили в тюрьму 600-килограммового крокодила, съевшего более десятка собак

Однажды он напал на рыбака.

В Австралии властям удалось поймать пожиравшего собак 600-килограммового крокодила.

Об этом сообщает информационный портал 9 News.

Рептилия около года донимала жителей острова Батерст, регион Северная территория. За это время крокодил съел 12 собак и однажды напал на рыбака. После многочисленных жалоб полиция поймала рептилию и поместила в тюремную камеру в участке.

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«Он преследовал людей и охотился на них. Он съел всех собак. Тут много детей, все они купаются. Было лишь вопросом времени, когда проблемный крокодил съел бы кого-то из них», — отметил один из местных жителей.

Позже животное доставили на крокодиловую ферму. Там крокодил будет жить на территории в 120 гектаров в окружении самок. По оценкам владельца фермы, рептилия проживет еще около 50 лет.