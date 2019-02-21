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Ученые нашли черепаху, которую считали вымершей еще столетие назад (видео)

11:06, 21 февраля 2019
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Ученые из Эквадора наткнулись на самку во время экспедиции. Ее возраст - около сотни лет. Сейчас ее перевезли в зоологический центр.

Ученые уже планируют следующую поездку, ведь предполагают, что на том же острове могут быть и другие представители этого вида.

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Теги: #черепаха