Ученые нашли черепаху, которую считали вымершей еще столетие назад (видео)

Ученые из Эквадора наткнулись на самку во время экспедиции.

Ученые нашли черепаху, вид которой считали вымершим еще столетие назад

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеОткрыт уникальный вид пауков с загадочным углом на спине

Ученые из Эквадора наткнулись на самку во время экспедиции. Ее возраст - около сотни лет. Сейчас ее перевезли в зоологический центр.

Ученые уже планируют следующую поездку, ведь предполагают, что на том же острове могут быть и другие представители этого вида.