Ученые нашли черепаху, которую считали вымершей еще столетие назад (видео)
11:06, 21 февраля 2019Спасение видов
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Ученые из Эквадора наткнулись на самку во время экспедиции.
Ученые нашли черепаху, вид которой считали вымершим еще столетие назад
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Ученые из Эквадора наткнулись на самку во время экспедиции. Ее возраст - около сотни лет. Сейчас ее перевезли в зоологический центр.
Ученые уже планируют следующую поездку, ведь предполагают, что на том же острове могут быть и другие представители этого вида.
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