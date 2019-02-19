Лондонский зоопарк показал рентгеновские снимки своих обитателей (фото)

С помощью рентгена ветеринары зоопарка регулярно оценивают состояние здоровья животных.

Лондонский зоопарк опубликовал рентгеновские снимки пяти своих обитателей (всего в зоопарке живет 18 тысяч животных), сделанные во время регулярного медицинского осмотра, - на них можно увидеть, например, щетинистого броненосца по кличке Марион.

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Снимки N+1 предоставила пресс-служба зоопарка. Лондонский зоопарк - старейший в мире научный зоопарк, он открылся в 1828 году, и им управляет Лондонское зоологическое общество. С помощью рентгена ветеринары зоопарка регулярно оценивают состояние здоровья животных, при этом последних специально обучают спокойно вести себя на осмотрах и даже подставлять хвост, чтобы сдать кровь для анализа.

На обнародованные снимки попали большеголовая черепаха Наси (относится к редким видам по классификации Международного союза охраны природы), щетинистый броненосец Марион, аризонский ядозуб Джилл, геккон токи Пи-Би и маисовый полоз Корнелиус. Медсестра зоопарка Хезер Макинтош, чьи слова цитирует пресс-служба, отметила, что ей особенно нравятся именно рентгеновские снимки змей, на которых можно рассмотреть от 200 до 400 позвонков этих животных.