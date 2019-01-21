Вымирание тихоокеанских косаток может быть связано с горбушей

Южная резидентная популяция косаток обитает в Тихом океане у берегов Канады и США.

Вымирание популяции косаток у берегов Канады и США может быть связано с приходом горбуши в эти воды каждые два года, считают американские исследователи.

В чем именно состоит эта связь, пока сказать трудно: возможно, горбуша конкурирует за ресурсы с чавычей, которой питаются косатки, или мешает последним охотиться. Исследование опубликовано в журнале Marine Ecology Progress Series, передает N+1 со ссылкой на Associated Press.

Южная резидентная популяция косаток обитает в Тихом океане у берегов Канады и США. Сейчас она находится под угрозой вымирания, в ней 75 особей. Среди причин уменьшения численности популяции специалисты называют перевылов чавычи (основная пища косаток), загрязнение воды и шум, производимый морскими судами.

Читайте такжеШум от кораблей мешает дельфинам нормально общаться

Грег Раггерон из Natural Resources Consultants и его коллеги изучали данные о состоянии популяции косаток, собранные Центром изучения китов, и обратили внимание, что на протяжении последних 20 лет в четные годы умерло существенно больше животных, чем в нечетные. С 1998 по 2017 годы, когда численность Южной резидентной популяции сократилась с 92 до 76 косаток, в четные годы умерло 61 животное, а в нечетные - только 17. В нечетные годы живыми родились 32 китенка, а в четные - в два раза меньше. В период с 1976 года по 1997 год такой тенденции не было.

В своей статье yченые связывают эту закономерность c популяционной динамике косаток с приходом в эти воды горбуши, которая раз в два года, как раз в нечетные годы, возвращается к побережью США и Канады в этом районе. Численность горбуши благодаря природоохранным усилиям за два десятилетия существенно выросла, отмечают авторы статьи: в 1998 году вылов лососевых рыб был ограничен для защиты их популяций, и тогда же в этом районе выросла численность зоопланктона, основной пищи горбуши.

Но как именно горбуша влияет на косаток, пока не ясно. Возможно, большое количество горбуши в водах мешает эхолокации, с помощью которой косатки охотятся на чавычу - поэтому в следующий после прихода горбуши год умирает больше животных. Кроме того, горбуша, которую косатки почти не едят, может конкурировать с чавычей, которой и так угрожает вымирание, за пищу. Наконец, авторы выдвигают и противоположную гипотезу: возможно, горбуша, наоборот, помогает косаткам охотиться, повышая их выживаемость в нечетные годы, но свидетельств в пользу этой гипотезы пока нет.