В Китае мужчина три месяца ухаживал за раненой редкой обезьянкой (видео)
10:10, 17 декабря 2018Спасение видов
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Зоологи говорят, отпускать на волю обезьянку пока еще рано.
В Китае мужчина три месяца ухаживал за раненым редким мавпеням
В Китае удалось вернуть к жизни ассамского макаку.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Три месяца назад малыша раненого и бессильного случайно нашел мужчина. Забрал его домой. Все это время ухаживал, откармливал, и вот теперь отдал в центр защиты диких животных.
Зоологи говорят, отпускать на волю обезьянку пока еще рано. Она совершенно не приспособлена к жизни в лесу и не сможет себя прокормить. Впрочем, обещают научить макаку средств выживания и таки отпустить в дикую природу.
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