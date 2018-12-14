Автоматические камеры зафиксировали замечательные фото животных в Чернобыльской зоне
12:21, 14 декабря 2018Спасение видов
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Камеры тайком сфотографировали бурлящую жизнь зоны отчуждения.
Фотоловушки показали животных в Чернобыльской зоне / фото facebook.com/malovidoma.Ukraine
Камеры, которые автоматически фиксируют движение, снимают прекрасные фото животных в Чернобыльской зоне.
Несколько таких фото недавно обнародовало сообщество "Малоизвестная Украина".
Как можно видеть, некоторые фотографии сделаны одной фотоловушкой в одном месте.
"Жизнь продолжается", - сказано в описании к фотографиям.
Отметим, в Чернобыльской зоне отчуждения установили скрытые камеры-фотоловушки, чтобы фотографировать все движущиеся объекты, которые появлялись перед ними. В результате камерам удалось поймать в свои объективы бурлящую жизнь Чернобыльской зоны.
Как оказалось, в чернобыльских лесах можно встретить рысей, диких кабанов, лосей, журавлей, речных выдр, косуль, волков, оленей и других животных, которые в дикой природе в Украине встречаются все реже.
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