Автоматические камеры зафиксировали замечательные фото животных в Чернобыльской зоне

Камеры тайком сфотографировали бурлящую жизнь зоны отчуждения.

Камеры, которые автоматически фиксируют движение, снимают прекрасные фото животных в Чернобыльской зоне.

Несколько таких фото недавно обнародовало сообщество "Малоизвестная Украина".

Как можно видеть, некоторые фотографии сделаны одной фотоловушкой в одном месте.

"Жизнь продолжается", - сказано в описании к фотографиям.

Отметим, в Чернобыльской зоне отчуждения установили скрытые камеры-фотоловушки, чтобы фотографировать все движущиеся объекты, которые появлялись перед ними. В результате камерам удалось поймать в свои объективы бурлящую жизнь Чернобыльской зоны.

Как оказалось, в чернобыльских лесах можно встретить рысей, диких кабанов, лосей, журавлей, речных выдр, косуль, волков, оленей и других животных, которые в дикой природе в Украине встречаются все реже.