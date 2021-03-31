В американском городе Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, 15 тысяч пчел залетели в припаркованный у магазина автомобиль.
Об этом сообщает People.
28 марта в пожарную службу города поступило обращение от водителя, который вернулся из торгового центра и заметил рой пчел в своем автомобиле.
Спасатели прибыли на место и оградили территорию, чтобы обеспечить безопасность других покупателей.
После этого пожарные позвали на помощь увлекающегося пчеловодством коллегу по имени Джесси Джонсон, у которого в тот день был выходной.
Пожарный прибыл на место с личным оборудованием: ульем, маслом лемонграсса, перчатками и защитным костюмом.
Джонсону удалось поместить рой в улей за два часа, после чего он перевез пчел к себе на пасеку.
За это время насекомые успели ужалить охранника торгового центра. О других пострадавших не сообщается.
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