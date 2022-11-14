До большой войны эти звери, живущие в степях юга, оберегались местными зоозащитниками.

На одной из оставленных позиций российских оккупантов в Херсонской области были найдены трупы жестоко убитых животных.

Как сообщает Украинская природоохранная группа (UNCG) в Facebook, среди убитых животных обнаружили краснокнижного серого хомяка.

До большой войны эти звери, живущие в степях юга, охранялись и оберегались местными зоозащитниками.

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На отснятых украинскими военными фото видно, что россияне повесили грызунов за хвосты и шеи на одном из деревьев, под которым также нашли оставленный от оккупантов мусор.

Экоцид в Украине

По данным зоозащитников, за девять месяцев войны российские агрессоры загрязнили 182 880 квадратных метров украинской почвы. Россияне оккупировали 8 украинских заповедников и 12 национальных природных парков. В результате военных действий поражено 20% природоохранных территорий Украины.

На Чернобыльской АЭС оккупанты нанесли ущерб минимум на 2,5 млрд гривень. Высоким остается уровень ядерной угрозы на Запорожской АЭС. Российские оккупанты регулярно обстреливают станцию, размещают на ее территории тяжелое вооружение и не допускают к ремонтным работам украинских специалистов и представителей МАГАТЭ. Зона отчуждения вокруг ЗАЭС в результате потенциального ядерного взрыва может составлять до 30000 квадратных километров.

1000 квадратных километров поверхности Черного моря загрязнены нефтяными выбросами от российской военной авиации и судов. Из-за загрязнения воды погибли по меньшей мере 50 тыс. черноморских дельфинов, причем - как на побережье Одесской области, так и в акваториях Болгарии, Румынии и Турции.

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