Реформа Государственной экологической инспекции будет завершена до конца года

Также до конца года ожидается внесение изменений в законодательство относительно увеличения штрафов за недопуск инспекторов к проверке предприятия-загрязнителя.

Реформа Государственной экологической инспекции, а именно создание новой территориальной сети ведомства, проведение кадровых изменений и увеличение размеров штрафов, будет завершена до конца года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, со ссылкой на председателя Госэкоинспекции Андрея Малеваного.

«Главная задача до конца года - провести комплексное реформирование Госэкоинспекции: нужны кадровые, структурные и законодательные изменения», - цитирует пресс-служба Малеванного.

Отмечается, что в рамках трансформации Госэкоинспекции уже создано управление, которое будет отвечать за комплексные проверки крупнейших предприятий-загрязнителей в Украине. Также в Кривом Роге будет работать отдел промышленного загрязнения.

«Уже создано Управление промышленного надзора, которое будет контролировать крупнейшие предприятия-загрязнители и непосредственно из центра координировать комплексные проверки. В этом управлении будет отдел промышленного загрязнения, который будет работать в Кривом Роге, ведь именно там расположено наибольшее количество стационарных источников выбросов в атмосферный воздух на территории Украины - около 20%», - цитирует пресс-служба Малеванного.

Он отметил, что до конца года в Госэкоинспекции планируется также осуществление территориальной реформы, целью которой является объединение некоторых областей и создание новой территориальной сети инспекции.

Читайте такжеВ Украине за первое полугодие вдвое меньше незаконно рубили лес - ГослесагентствоСообщается, что реформирование Госэкоинспекции продолжается и на законодательном уровне, в частности, ожидается принятие законопроекта №3091 «О государственном экологическом контроле». Также ожидается внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно увеличения штрафов.

Реформа Государственной экологической инспекции: что известно на теперь

Ранее Малеванный заявил, что в Украине будет создан электронный кабинет экологического инспектора, где будут храниться в открытом доступе данные о планах и результатах проверок на предприятиях-загрязнителях. А информация о состоянии лесов, недр и водных ресурсов будет собираться помощью аэрокосмической съемки.

Также Малеванный выступает за увеличение штрафов за недопуск инспекторов к проверке предприятия-загрязнителя в десятки раз, с текущих 750 грн.

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Автор: Анна Бредихина