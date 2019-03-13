В ООН заявили об опасности подхода "экономический рост сейчас, борьба с загрязнением потом"

Этот подход не сможет устойчиво обеспечить существование 10 млрд человек в 2050 году без кардинальных и срочных изменений моделей потребления и производства.

Используемый в определенных регионах Земли подход «экономический рост сейчас, борьба с загрязнением потом» не учитывает изменения климата, загрязнение окружающей среды или деградацию природных систем.

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Об этом говорится в отчете ООН «Глобальная экологическая перспектива», передает радио Свобода. «Этот подход также способствует росту неравенства внутри стран и между ними и, в конечном итоге, обойдется дороже. Он не сможет устойчиво обеспечить существование 10 млрд здоровых, реализованных и производительных людей в 2050 году без кардинальных и срочных изменений моделей потребления и производства», – говорится в докладе ООН.

Согласно отчету, для достижения целей устойчивого развития необходимо ликвидировать взаимосвязь между ухудшением состояния окружающей среды и использованием ресурсов, с одной стороны, и экономическим ростом и связанными с ним моделями потребления и производства, с другой.

«Частичная ликвидация взаимосвязи между давлением на окружающую среду и экономическим ростом уже может наблюдаться в отношении некоторых видов влияния и ресурсов в определенных странах. Дальнейшая ликвидация требует расширения масштабов применения существующих устойчивых методов и более фундаментальных преобразований производства, потребления и утилизации товаров и материалов в масштабах всего общества», – рассказали в ООН.

По оценкам ООН, в 2018 году численность населения планеты составляла 7,5 млрд человек. Согласно прогнозу, население Земли в 2050 году достигнет 10 млрд, а в 2100 – почти 11 млрд.