Удивительная погоня леопарда за гепардом попала на видео

Леопард начал медленно красться к гепарду, который вышел из зарослей, после чего погнался за ним.

В южноафриканском национальном парке Крюгера туристы сняли на камеру, как леопард погнался за гепардом - самым быстрым животным в мире.

Видео опубликовано на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

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Сначала леопард стоял на проезжей части, где находилась припаркованная машина с туристами. Затем он увидел вдалеке жертву и притаился в траве. Туристка предположила, что леопард собирается напасть на гепарда.

Леопард начал медленно красться к гепарду, который вышел из зарослей. После этого он погнался за самым быстрым зверем на Земле, но тот благополучно убежал.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Индии заявил, что гепарды могут быть вновь ввезены в страну через 70 лет после их уничтожения.

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