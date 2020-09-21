В некоторых районах Киева наблюдается значительное задымление из-за пожара на свалке в Дарницком районе, который перекинулся на торфяники.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.
«По состоянию на 8:00 21 сентября из-за пожара на свалке в Дарницком районе в некоторых районах города наблюдается значительное задымление из-за того, что пожар частично перекинулся на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники», - говорится в сообщении.
На месте от ГСЧС работают 4 пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль, а также 22 пожарных.
В ГСЧС отметили, что 20 сентября в 12:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории предприятия на ул. Ревуцкого, 41.
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К месту вызова немедленно было направлено спасательное отделение 24-й пожарно-спасательной части. Пожарные установили, что горит свалка на площади 500 кв. м.
Была проложена магистральная линия и поданы два ствола на тушение возгорания, привлечены поливомоечные машины и работниками "Киевводоканала" подан ствол на тушение.
В 17:00 пожар удалось локализовать. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
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