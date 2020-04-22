Почувствовали власть благодаря карантину: животные израильского заповедника свободно гуляют по парку (видео)

Диким обитателям заповедника недостает только остатков пищи посетителей, которая часто была в качестве ужина.

На юге Израиля в заповеднике дикие животные почувствовали свою власть. Животных выпустили гулять по территории парка после того, как его закрыли от посетителей на карантин в связи с пандемией.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В заповеднике рассказывают, что животные недели две присматривались, а когда поняли, что территория под их контролем, то перестали бояться и начали выходить из своих укрытий днем.

Диким обитателям заповедника недостает только остатков пищи посетителей, которая часто была в качестве ужина.

Как сообщал УНИАН, журналисты узнали, как животные выживают без посетителей.