Почувствовали власть благодаря карантину: животные израильского заповедника свободно гуляют по парку (видео)
13:53, 22 апреля 2020Экология
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Диким обитателям заповедника недостает только остатков пищи посетителей, которая часто была в качестве ужина.
Из-за отсутствия посетителей, звери в израильском заповеднике свободно гуляют по парку
На юге Израиля в заповеднике дикие животные почувствовали свою власть. Животных выпустили гулять по территории парка после того, как его закрыли от посетителей на карантин в связи с пандемией.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В заповеднике рассказывают, что животные недели две присматривались, а когда поняли, что территория под их контролем, то перестали бояться и начали выходить из своих укрытий днем.
Диким обитателям заповедника недостает только остатков пищи посетителей, которая часто была в качестве ужина.
Как сообщал УНИАН, журналисты узнали, как животные выживают без посетителей.
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