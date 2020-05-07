Почесывания среди орангутангов такие же заразные, как и зевота среди людей - ученые

Орангутанг значительно чаще «начинает чесаться», если до этого при нем почесался другой орангутанг.

Нидерландские биологи выяснили, что калимантанские орангутанги могут заражать друг друга почесыванием. Так же, как люди начинают зевать, когда видят, как это делают другие.

Исследование опубликовали в American Journal of Primatology.

Так, ученые в течение трех месяцев следили за девятью взрослыми особями, живущими в неволе. Оказалось, что заразность чесания распространена среди недружественных особей в группе и чаще случается в напряженной социальной ситуации.

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За все время наблюдений ученым не удалось собрать достаточно данных, чтобы изучить заразность зевоты среди орангутангов, поэтому они пришли к выводу, что эта форма поведения проявляется редко и не копируется. Случаев же чесания было довольно много — 597.

Ученые выяснили, что в орангутангов значительно чаще «начинает чесаться», если до этого при них почесался другой орангутанг. Заразное чесания наблюдалось примерно в три раза чаще, чем единичное, когда орангутанги не видят друг друга, а заражают почесыванием животные друг друга в первые полторы минуты.

Частота заразного чесания зависела от ситуации, в которой наблюдались двое животных, а также от их отношений друг с другом. Так, наиболее заразным чесание было среди недружественных особей в напряженной ситуации, которая, например, могла закончиться дракой.

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