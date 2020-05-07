Почесывания среди орангутангов такие же заразные, как и зевота среди людей - ученые
Нидерландские биологи выяснили, что калимантанские орангутанги могут заражать друг друга почесыванием. Так же, как люди начинают зевать, когда видят, как это делают другие.
Исследование опубликовали в American Journal of Primatology.
Так, ученые в течение трех месяцев следили за девятью взрослыми особями, живущими в неволе. Оказалось, что заразность чесания распространена среди недружественных особей в группе и чаще случается в напряженной социальной ситуации.
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За все время наблюдений ученым не удалось собрать достаточно данных, чтобы изучить заразность зевоты среди орангутангов, поэтому они пришли к выводу, что эта форма поведения проявляется редко и не копируется. Случаев же чесания было довольно много — 597.
Ученые выяснили, что в орангутангов значительно чаще «начинает чесаться», если до этого при них почесался другой орангутанг. Заразное чесания наблюдалось примерно в три раза чаще, чем единичное, когда орангутанги не видят друг друга, а заражают почесыванием животные друг друга в первые полторы минуты.
Частота заразного чесания зависела от ситуации, в которой наблюдались двое животных, а также от их отношений друг с другом. Так, наиболее заразным чесание было среди недружественных особей в напряженной ситуации, которая, например, могла закончиться дракой.
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