В природный парк на Черниговщине вернулись уникальные сайгаки (видео)

Евразийские антилопы были истреблены человеком ради рогов и мяса. Природный парк попробует восстановить их популяцию.

В природный парк Черниговской области возвращается евразийская антилопа - сайгак.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Лондоне из-за карантина птицы в городе начали петь громче (видео)

Животное с необычной внешностью, несколько похожей на хобот вместо носа, в последний раз фиксировалось в Украине более сотни лет назад. Сайгаки были истреблены человеком ради рогов и мяса, и теперь один из природных парков Черниговской области попробует восстановить их популяцию.

"Сайгаки – это одни из немногих сохранившихся реликтов. Почти все, кто с ними жили пещерные медведи, пещерные львы, мамонты, все вымерли", - рассказал менеджер по туризму природного парка Ростислав Полушвайко.

Сайгаки не боялись мигрировать и избегать опасности. Это животное, которое не подпускает к себе довольно близко. Оно не умеет обороняться, оно небольшое, но зато она достаточно быстрое, может разгоняться до 80 километров в час.

Больше всего сайгаки любят степь, где могут убежать от хищника. Благодаря короткому смешному хоботу легко фильтруют запыленный воздух и нагревают холодный.

В Украину они сначала вернулись в заповедник Аскания-Нова, который и передал десяток сайгаков на Черниговщину.