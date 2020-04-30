В природный парк на Черниговщине вернулись уникальные сайгаки (видео)
В природный парк Черниговской области возвращается евразийская антилопа - сайгак.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Животное с необычной внешностью, несколько похожей на хобот вместо носа, в последний раз фиксировалось в Украине более сотни лет назад. Сайгаки были истреблены человеком ради рогов и мяса, и теперь один из природных парков Черниговской области попробует восстановить их популяцию.
"Сайгаки – это одни из немногих сохранившихся реликтов. Почти все, кто с ними жили пещерные медведи, пещерные львы, мамонты, все вымерли", - рассказал менеджер по туризму природного парка Ростислав Полушвайко.
Сайгаки не боялись мигрировать и избегать опасности. Это животное, которое не подпускает к себе довольно близко. Оно не умеет обороняться, оно небольшое, но зато она достаточно быстрое, может разгоняться до 80 километров в час.
Больше всего сайгаки любят степь, где могут убежать от хищника. Благодаря короткому смешному хоботу легко фильтруют запыленный воздух и нагревают холодный.
В Украину они сначала вернулись в заповедник Аскания-Нова, который и передал десяток сайгаков на Черниговщину.