Пингвин проплыл в лодке с туристами около 10 минут / скриншот из видео
В море Росса в Антарктиде пингвин запрыгнул на борт лодки и остался плыть вместе с туристами.
Видео опубликовало издание Daily Mail.
Полярный гид и фотограф Джон Бозинов отметил, что пингвин вел себя дружелюбно, так как был в одиночестве - поблизости не было ни его сородичей, ни других хищников. Он проплыл с туристами около 10 минут.
«Честно говоря, я был очень шокирован. Я провел сотни часов в лодках, плавая вокруг колоний пингвинов, но такой случай произошел впервые. Мы были в этом районе несколько часов и за все время не увидели ни косаток, ни тюленей», - добавил гид.
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