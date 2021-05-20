Поблизости не было ни сородичей пингвина, ни других хищников.

В море Росса в Антарктиде пингвин запрыгнул на борт лодки и остался плыть вместе с туристами.

Видео опубликовало издание Daily Mail.

Полярный гид и фотограф Джон Бозинов отметил, что пингвин вел себя дружелюбно, так как был в одиночестве - поблизости не было ни его сородичей, ни других хищников. Он проплыл с туристами около 10 минут.

«Честно говоря, я был очень шокирован. Я провел сотни часов в лодках, плавая вокруг колоний пингвинов, но такой случай произошел впервые. Мы были в этом районе несколько часов и за все время не увидели ни косаток, ни тюленей», - добавил гид.

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Автор: Денис Прядко