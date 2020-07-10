В Северодонецке загорелось свалка, город просит о помощи (фото, видео)

В горсовете заявляют, что сил пожарных, которые сейчас работают над ликвидацией возгорания, "явно недостаточно".

Лесной пожар, который произошел 7 июля, вызвал возгорание бытовых отходов на городском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Северодонецке Луганской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Северодонецкого городского совета.

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"В целом полигон обеспечен противопожарными средствами, там есть емкость для воды на 500 кубометров, которая пополняется из скважины, есть автомобиль для заливки мест возгорания водой. Однако верховой лесной пожар была слишком мощным, и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. А при возврате рабочие увидели, что ТБО загорелись на значительной площади полигона", - говорится в сообщении.

Сегодня там работают пожарные Северодонецкого управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, однако их сил "явно недостаточно для обуздания возгорание на такой большой площади".

"А продолжение горения исключает возможность вывоза сюда ТБО из города", - пояснили в горсовете.

Городская власть обратилась к председателю Луганской областной государственной администрации Сергею Гайдаю с просьбой об оказании помощи в укрощении пожара на полигоне ТБО.

Как сообщал УНИАН, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой - на площади 20 га. В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) пожар распространился на с. Смоляниново. Огнем было уничтожено и повреждено десятки жилых домов, из с. Смоляниново и дачного кооператива эвакуированы 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены. Пять человек погибли, 34 человека госпитализированы. Полиция рассматривает три основные версии возникновения этого пожара: сложные погодные условия, неосторожное обращение с огнем и поджог. 8 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что государство выделит пострадавшим в результате пожаров 50 млн грн.

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