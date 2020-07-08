Последствия масштабных пожаров на Луганщине показали с высоты птичьего полета (видео)

В Луганской области горели десятки гектаров леса.

Это вчерашнее видео лесного пожара на Луганщине, снятое с беспилотника. Вы сами можете оценить ее масштабы. Они... Опубликовано 93-тя ОМБр Холодный ЯрСреда, 8 июля 2020 г.

В сети показали видео лесного пожара на Луганщине, снятое с беспилотника. На нем можно оценить масштабы бедствия.

Ролик опубликован на странице 93-й ОМБр в Facebook. "Вы сами можете оценить ее (пожара, - УНИАН.) масштабы. Они колоссальные. Горели десятки гектаров леса!", - говорится в сообщении.

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Сейчас пожар локализовали. Техника и личный состав Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГСЧС день и ночь боролись с огнем, чтобы не дать ему распространиться.

В частности инженерные подразделения 93 бригады Холодный Яр применили инженерную машину разграждения (ИМР-2) для того, чтобы создать защитную полосу и "отрезать" часть горящего леса от населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, 6 июля возле села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) пожар распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.

Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов села Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

По состоянию на утро 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдались отдельные очаги горения лесных массивов неподалёку от сёл Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Президент Владимир Зеленский 8 июля утром заявил о пяти жертвах лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области.

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