Мужчина оставил собаку на морозе \ скриншот с видео
Во Львове мужчина в людном месте привязал собаку к столбу на морозе и оставил там с запиской.
Читайте такжеВ Китае исключили собак из списка съедобных животныхОб этом сообщают в Telegram-канале "Типичный Львов". В частности, животное заметили около торгового центра King Cross Leopolis. Там на остановке общественного транспорта мужчина оставил собаку, привязанной поводком к столбу.
Вместе с собакой нашли записку из которой стало понятно, что ее зовут Звезда. Также мужчина написал, что собака отдается в хорошие руки.
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