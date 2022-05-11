Киевлян просят сминать бумажную и пластиковую упаковку и жестянки. Прессование мусора позволит упростить его вывоз.

Власти столицы призывают горожан максимально уменьшать объемы бытовых отходов, в частности, просят сминать бумажную и пластиковую упаковку и жестянки.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя Николая Поворозника.

Он подчеркнул, что прессование мусора позволит упростить его вывоз.

По словам Поворозника, это упростит работу перевозчикам мусора, которые в условиях военного положения продолжают работать в штатном режиме несмотря на уменьшение количества работников.

По состоянию на сейчас, в Киеве ежедневно курсируют до 115 мусоровозов.

В КГГА напомнили, что из города уже вывезли более 1,5 тыс. кубометров строительных отходов с территорий жилых домов, которые подверглись разрушениям вследствие вражеских обстрелов.

Как сообщал УНИАН, ранее власти столицы сообщали, что значительная часть водителей мусоровозов пошли с оружием в руках защищать Киев и другие города в рядах украинской армии и подразделениях терробороны. На предприятиях не хватает водителей соответствующей категории.

Также горожан попросили не выбрасывать отходы без пакетов или в разорванных пакетах – из-за этого грузчики тратят лишнее время, чтобы собрать разбросанный во дворе мусор.

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