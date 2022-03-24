В правительстве уверяют, что его концентрация в воздухе слишком мала для того, чтобы беспокоиться.

И.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец отмечает, что цезий в воздухе - это аномально, но угрозы для людей нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Но я хочу сказать, что все повышения - они относительны, они относительны к чему-то. И если, например, вчера уровень был чуть ниже, сегодня - чуть выше, - это не значит, что есть какая-то опасность для здоровья жителей, в том числе жителей Киева", - сказал Стрелец.

Он добавил, что происходит круглосуточная совместная работа с учеными, которые принимали участие в анализе аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

"Час назад они мне прислали сообщение, в котором написали, что по их мнению, абсолютно никакой серьезной угрозы такие уровни для безопасности жизнедеятельности людей не несут", - отметил чиновник.

На уточнение, нужно все же сейчас людям, например, держать окна закрытыми ли носить маски на улице, Стрелец заверил: "И зафиксированная концентрация цезия в воздухе, о которой сказали, - она в тысячи раз ниже, чем предельно допустимая концентрация, которая могла бы угрожать безопасности жизнедеятельности человека. В принципе цезия не должно быть в атмосферном воздухе, это аномальное присутствие. Но концентрация его слишком мала для того, чтобы о чем-то беспокоиться".

Представитель министерства также отметил, что "все те захватнические действия, эти выстрелы, эти "Грады", эти ракеты, которые летят в Киев или на окраинах Киева разрываются в течение суток, - они затем оседают определенным смогом или увеличенной концентрацией пыли непосредственно на Киев".

Как сообщал УНИАН, 23 марта Международное агентство по атомной энергии в Twitter сообщило, что Украина известила их о том, что "пожарные пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской АЭС".