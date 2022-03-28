Двое из них погибли вчера на Закарпатье.

В Украине с начала марта из-за сжигания сухостоя погибли восемь человек.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

Отмечается, что очередными жертвами пожаров в экосистемах Закарпатья стали два человека, которые погибли в минувшее воскресенье при сжигании сухостоя. В частности, трагические случаи произошли в с. Берегуйфалу Береговского района и с. Ключарки на Мукачевщине.

"В целом с начала месяца такие пожары унесли жизни 8 граждан. Цена быстрой очистки участка от сухой растительности оказалась трагически несопоставимой", - сообщает МВД.

Как сообщал УНИАН, 19 марта пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий заявил, что в Украине сжигание травы и мусора будут приравнивать к диверсиям. "Хочу обратиться к людям – не жгите траву и мусор, и просите соседей это не делать. В военное время это приравнивается к диверсиям", – отметил он.

Напомним также, что за сжигание сухой травы и листвы в Украине предусмотрен штраф от 3060 до 6120 грн для граждан, от 15300 грн до 21420 грн для должностных лиц.

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