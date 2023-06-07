Некоторые животные находились не на территории зоопарка, а дома у сотрудницы.

Из затопленного во время прорыва дамбы зоопарка "сказочная Дубрава" в Новой Каховке все же удалось спасти некоторых животных.

Как сообщается на странице зоопарка в Facebook, некоторые животные находились не на территории зоопарка, а дома у сотрудницы, поэтому им удалось выжить.

Отмечается, что среди спасенных - попугай Веня, белки-летяги, фретки (хорьки), попугаи, шиншиллы и морские свинки - последних осталось 46 штук.

Также на странице зоопарка сообщается, что после затопления зоопарка могли спастись собака Жулька и коты. Жителей Новой Каховки просят сообщать, о местонахождении животных.

Зоопарк "сказочная Дубрава" был затоплен в результате подрыва Каховской дамбы.

Тогда сотрудники зоопарка сообщали, что спастись смогли только лебеди и утки.

Сообщалось, что погибли около 300 животных. До трагедии здесь обитали обезьяны, еноты, ослы, пони, нутрии, разнообразные птицы, дикобразы, сурки, черепахи и многие другие виды.

Отмечалось, что животных из зоопарка невозможно было вывезти. Сам парк был заминирован, завален деревьями и перерыт окопами.

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