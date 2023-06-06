Россияне обстреливали "Сказочную Дубраву", устроили блокпост и допрашивали работников зоопарка.

Зоопарк "Сказочная Дубрава" в Новой Каховке полностью затопило в результате подрыва россиянами Каховской дамбы. Спастись смогли лишь лебеди и утки, рассказала в комментарии UA Animals владелица парка Елена Навроцкая.

На опубликованных в сети видео видны последствия потопа для зоопарка - вся территория в "высокой воде".

В комментарии "УП.Жизнь" Навроцкая отметила, что все животные оставались в парке с первого дня вторжения, их было невозможно вывезти. Животные были заперты в парке, сам парк заминирован, завален деревьями и перерыт окопами.

По ее словам, погибло 300 животных. До трагедии здесь обитали обезьяны, еноты, ослы, пони, нутрии, разнообразные птицы, дикобразы, сурки, черепахи и многие другие виды.

"Эвакуация была невозможна. Мы всеми силами старались сохранить животных. Сколько усилий было приложено, сколько людей помогали спасать животных в таких ужасных условиях, практически рисковали жизнью. И вот теперь Дубравы нет! Погибли 300 невинных животных, наших любимых питомцев. Анфисочка, Чарлик, пони Малыш, ослик Ося, енот Миша и все...", - поделилась Навроцкая.

Указывается, что россияне обстреливали "Сказочную Дубраву", устроили блокпост и допрашивали работников зоопарка. Еду для животных привозили неравнодушные местные жители.

Подрыв Россией Каховской ГЭС - главное

В ночь на 6 июня российские оккупанты осуществили дистанционный подрыв Каховской дамбы, в результате чего более 80 населенных пунктов по обе стороны Днепра Херсонской области оказались под угрозой затопления.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, повлностью разрушена региональная биосистема южной дельты Днепра, а также причерноморья. Начались перебои с водой в оккупированном Крыму.

Сейчас местные власти проводят эвакуацию населения с неоккупированных территорий в безопасные места. В то же время граждан призвали также помогать животным, чтобы у тех был шанс выжить.

Подрыв Каховской ГЭС является, в частности, попыткой оккупантов приостановить процесс деоккупации ВСУ территорий юга и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в Белгородской области, высказалась заместитель министра обороны Анна Маляр. Однако, по ее словам, россияне также затопили собственные позиции. Существует реальная угроза масштабного смыва российских минных полей и их детонации в хаотичном порядке.

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