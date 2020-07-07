Наводнение в Украине: экологи "подыгрывают" чиновникам в вопросе вырубки лесов

В Украине продолжаются сложные работы по ликвидации последствий стихийного бедствия в Карпатах. Но властям также необходимо разобраться – что делать, чтобы минимизировать ущерб от регулярных паводков.

Об этом говорится в статье 24 канала "Как наводнение в Карпатах "смывает" экологов и экоактивистов".

Украина ежегодно страдает от затоплений – в разных регионах, в больших или меньших масштабах. Так было и так, к сожалению, будет. Сравнительно недавно – в 1998 и 2008 годах – западные области пережили примерно соизмеримые мощные паводки, что и в этом году. Тогда разрабатывались целые программы борьбы с "большой водой". Но почти ничего не изменилось – снова Украина "тонет".

Несмотря на это, очень удивляет позиция некоторых экологов и экоактивистов, которые уверяют: карпатские леса не могли сдержать такие огромные осадки, поэтому вырубка деревьев не является главной причиной катастрофы.

Этот аргумент экологических экспертов использовал в свою защиту уже бывший председатель Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий, которого уволили после рабочего визита президента на запад Украины.

Лес не может обуздать стихию горных рек, – говорил Заблоцкий. – Лес – не дамба для предотвращения паводков и сдерживания такого количества воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются вырубки – это манипуляция и популизм.

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Аналогичное мнение высказал на брифинге и премьер-министр Денис Шмыгаль. На вопрос о возможной связи между вырубкой лесов и подтоплениями глава правительства ответил:

Фактически, та норма осадков, которая выпала за последние три дня, была в разы больше, чем может потребить целый карпатский лес, который не сдерживал эти потоки воды. Это, наверное, вопрос уже больше к науке, как происходят трагедии, из чего они берутся, каковы причины...

Такой подход к проблеме очень упрощенный и в корне неправильный. Понятно, что карпатский лес в одиночку не может сдержать воду, если за час выпадает 10-дневная норма, а за два дня – месячная. Но надлежащее состояние лесного хозяйства стало бы ключевым фактором в комплексе мер по противодействию паводкам. Потому что это комплексная проблема – и именно это нужно учитывать. И учитывать другие важные факторы. Ведь, кроме вырубки лесов, подтоплениям, так сказать, "способствуют":

эрозия почв после вырубок, что позволяет воде быстро попадать в реки

некачественное строительство лесных дорог и отсутствие на них водоотвода

несанкционированная мелиорация и, как следствие, уничтожение пойм рек

застройка пойм и прибрежно-защитных полос

хаотическое строительство гидросооружений

неправильный забор гравия, что приводит к размыванию берегов

засоренность лесов, рек и берегов и т.п.

Если бы государство комплексно решало все вопросы (как это делают в ведущих странах мира), то негативные последствия паводков в Карпатах были бы заметно меньше.

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