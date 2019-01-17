Более половины известных видов кофе находятся под угрозой исчезновения

Главной угрозой для большинства видов кофе исследователи называют сокращение ареала их произрастания из-за повальной вырубки лесов, а также изменение климата, грибок и вредителей.

Исследователи из британского Kew Gardens подсчитали, что из 124 известных видов кофе около 60 процентов находятся под угрозой исчезновения.

Как передает Naked Science, некоторых регионах ситуация особенно тяжелая. Например, на Мадагаскаре и островах Индийского океана более 71 процента диких сортов кофе находятся под угрозой.

Среди главных "врагов" кофе ученые выделяют изменение климата, грибок Hemileia vastatrix, который вызывает некоторые болезни растения, а также насекомых, таких как кофейный жук Hypothenemus hampei. Однако главной угрозой для большинства диких видов кофе исследователи считают сокращение ареала их произрастания из-за повальной вырубки лесов.

"В ходе нашего исследования выяснилось, что риск исчезновения среди всех сортов кофе довольно высок - почти 60 процентов. Это намного выше обычных, приемлемых показателей риска исчезновения для растений и ставит их в один ряд с исчезающими видами", - утверждает ведущий автор исследования Аарон Дэвис.

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Используя новейшие методы компьютерного моделирования, Дэвис и его команда выяснили, что около 75 видов кофе могут исчезнуть. Из этого числа у 13 видов критический уровень риска, 40 находятся под угрозой исчезновения и еще 22 квалифицированы как уязвимые. Помимо этого, команда исследователей изучила состав ботанических коллекций научных институтов и выяснила, что лишь 55 процентов всех диких видов кофе необходимо для сохранения видов, их исследования и возможного использования для генетического редактирования. Существующие заповедники и национальные парки обеспечивают защиту 72 процентам всех видов.

Очевидно, что не все эти виды - те самые, которые попадают в вашу кружку каждое утро, но в природе генетическое разнообразие служит решающим фактором для дальнейшего существования. Прямо сейчас мир полагается только на два вида, чтобы получить свою порцию бодрящего напитка, - арабика (Coffea arabica) и робуста (C. canephora), оба выращивались в течение сотен лет. Арабика, которую собирают в Эфиопии и Южном Судане, без сомнения, считается самой популярной, составляя примерно от 60 до 70 процентов всех продаж кофе по всему миру. Однако теперь, благодаря обезлесению и чувствительности к изменению климата, этот вид также был включен в список исчезающих.

Тем не менее любителям кофе не стоит сильно переживать. У человечества есть шанс исправить ситуацию - при условии, что мы будем действовать быстро, расширяя и защищая естественную среду обитания растения, а также обеспечивая при этом его генетическое разнообразие.

"Как любителю кофе, вам не нужно беспокоиться в краткосрочной перспективе. В своем исследовании мы лишь говорим о том, что в долгосрочной перспективе, если мы не предпримем никаких мер, чтобы сохранить эти ключевые ресурсы, индустрия выращивания кофе будет переживать не самые светлые времена", - уверяет Дэвис.