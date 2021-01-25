На днях в селе Шарки из-за хищников погиб домашний пес.

В Хмельницкой области волки держат в страхе сразу несколько сел.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местные жители рассказывают, что волки никого не боятся и подходят из окрестных лесов к сельским домам. А на днях в селе Шарки из-за хищников погиб домашний пес.

Егеря говорят, волкам сейчас нечем питаться, поэтому они идут в села. Виноваты в этом сами люди, которые вырубают леса.

"Я об этих волках никогда не слышала. Это первый раз такое в жизни увидела. Для меня это вообще ужас был!" - говорит местная жительница Екатерина Симчук.

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Автор: УНИАН