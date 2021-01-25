Следы волков нашли возле самых домов / скриншот из видео
В Хмельницкой области волки держат в страхе сразу несколько сел.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Местные жители рассказывают, что волки никого не боятся и подходят из окрестных лесов к сельским домам. А на днях в селе Шарки из-за хищников погиб домашний пес.
Егеря говорят, волкам сейчас нечем питаться, поэтому они идут в села. Виноваты в этом сами люди, которые вырубают леса.
"Я об этих волках никогда не слышала. Это первый раз такое в жизни увидела. Для меня это вообще ужас был!" - говорит местная жительница Екатерина Симчук.
В Хмельницкой области волки держат в страхе сразу несколько сел
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