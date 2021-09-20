За лето остров посетили тысячи туристов.

Сотни волонтеров убрали остров Джарылгач в Херсонской области после курортного сезона. Акцию организовала экологическая команда одной из херсонских школ.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Остров Джарылгач - самый большой необитаемый остров в Черном море, который с каждым годом становится все популярнее среди туристов. За курортный сезон его посещают тысячи людей.

Читайте такжеВ Днепре посреди реки внезапно появился новый островок: экологи бьют тревогуМусор с острова вывозят централизованно, но он остается в песке и кустах. Поэтому волонтеры решили убрать то, что там осталось, а именно стеклянные и пластиковые бутылки, обертки, окурки, сетки.

Желающих помочь с уборкой собрали через соцсети. Люди с удовольствием и пользой провели время на природе.

Все мешки с находками доставили на материк. Перед тем, как вывезти собранный мусор на мусорный полигон, его обещали рассортировать.

Как ранее сообщал УНИАН, украинская станция "Академик Вернадский" получила оборудование для переработки пластиковых отходов, из которых будут изготавливать сувениры для туристов.

Автор: Анастасия Горбачева