На местных выборах политики будут поднимать тему экологии и манипулировать ею - эксперт

Проблема защиты окружающей среды – одна из "фишек" политиков, которую они "разыгрывают" постоянно перед выборами, отмечают эксперты.

Экологические проблемы в Украине на местных выборах, по мнению экспертов, будут подниматься для "продвижения" отдельных кандидатов в мэры или для конкретных политических сил.

Об этом говорится в статье 24 канала.

"Тему экологии на местных выборах-2020 будут поднимать вместе с другими обещаниями. Особенно там, где эти проблемы очень актуальны. В частности, из-за высокого уровня загрязнения воздуха или воды. В первую очередь, это касается крупных городов. А для меньших населенных пунктов такой острой темой могут стать свалки. Поднимает такие темы, чаще всего, оппозиция. А местная власть на экологию может влиять косвенно. Как правило, мэры крупных городов – особенно там, где есть градообразующие предприятия – связанные с бизнесом. Поэтому бороться с собственниками, которые их продвинули на руководящие должности, городские головы не станут", - заявил в комментарии изданию Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

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Как говорится в материале, критических экологических проблем в Украине, с которыми обязаны бороться политики и чиновники, очень много. Эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund forNature – WWF) настаивают, что Украине срочно необходима национальная стратегия сохранения биоразнообразия и среды обитания. Другой аспект проблемы – незаконная торговля редкими видами животных. Сейчас это один из самых прибыльных бизнесов в мире, отмечают в WWF. Относительно финансового обращения, он составляет около 20 миллиардов долларов и "конкурирует" по уровню заработков с торговлей наркотиками, оружием и людьми.

"На самом деле ситуация с загрязнением водоемов вопиющая, – говорит руководитель практики "Вода" WWF Ольга Денищик. – К тому же, у украинцев совсем не развита культура экологического поведения. Еще не закрепилось, например, понимание, что пластиковые бутылки нельзя бросать в воду. Один простой пример. Венгры ежегодно ловят в реке Тиса большое количество пластиковых бутылок, которые приплыли из Украины. По европейскому законодательству они не могут их пропустить дальше в Дунай. И за это каждый год Украина получает огромный чек от Венгрии. Это позор!"

Также отмечается, что совсем неконтролируемой стала ситуация с подземными водами, уровень которых катастрофически снижается.

"Сейчас необходимо создать новую лесную политику. Потому что в Украине нет документа, который дает ответы на вопрос – как мы видим наши леса? Какие цели являются главными? Существует "командная" система, которая осталась нам в наследство с советских времен, она зарегулирована кучей нормативов и не соответствует современным реалиям", – говорит зоолог, руководитель практики "Леса" WWF Андрей Плыга.