На Львовщине из-за укуса змеи в реанимацию госпитализирован харьковчанин.
Читайте такжеВ Испании на вертолете спасали упавшего с обрыва быка (видео)Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.
По информации ведомства, 28 апреля в 16:28 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы в состоянии средней степени тяжести с диагнозом – укус змеи правой кисти, поступил мужчина, 1982 г. р., житель Харькова.
Отмечается, что это первый укус змеи, зафиксированный на Львовщине в этом году.
Увидев змею, в ГСЧС советуют не паниковать, не приближаться и не делать резких движений, а спокойно отойти.
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