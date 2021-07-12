В неправительственной организации Pipeline Safety Trust заявили о повышении риска разливов нефти.

Из-за таяния вечной мерзлоты в опасности может оказаться один из крупнейших в мире нефтепроводов, американский TAPS (Trans-Alaska Pipeline System).

Об этом пишет Insideclimatenews.org.

Экологи бьют тревогу, что повышение температуры размягчает грунт и угрожает деформацией/разрушением опор, которые подпирают трубу. Самая опасная ситуация наблюдается на склоне вечной мерзлоты с участком трубы ~250 м. Там опоры уже погнуты.

В неправительственной организации Pipeline Safety Trust заявили о повышении риска разливов нефти.

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Автор: Катерина Шварц