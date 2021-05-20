В следующий раз грандиозный выводок ожидают в 2038 году.

На восточном побережье США после 17 лет зимней спячки появились миллиарды цикад.

Это характерный для региона вид цикад с 13-ти и 17-летними жизненными циклами, сообщает ВВС. Они появились в 18 американских штатах

Как сообщается, цикад, которые вылезли из-под земли весной этого года, называют Выводком Х (Brood X). Они 17 лет питались соком из корней деревьев.

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По расчетам, из гектара земли вылезло 1,5 миллиона насекомых, то есть в целом появились десятки миллиардов цикад.

Как сообщается, теперь 4-5 недель некоторые штаты США будут практически устланы ковром из цикад. Впоследствии для размножения цикады отправляются в сады и леса.

В следующий раз грандиозный выводок Х ожидают в 2038 году.

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Автор: Екатерина Лиманская