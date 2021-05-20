На восточном побережье США после 17 лет зимней спячки появились миллиарды цикад.
Это характерный для региона вид цикад с 13-ти и 17-летними жизненными циклами, сообщает ВВС. Они появились в 18 американских штатах
Как сообщается, цикад, которые вылезли из-под земли весной этого года, называют Выводком Х (Brood X). Они 17 лет питались соком из корней деревьев.
Читайте такжеВ Ривненской области заметили бабочку размером с ладонь (фото)
По расчетам, из гектара земли вылезло 1,5 миллиона насекомых, то есть в целом появились десятки миллиардов цикад.
Как сообщается, теперь 4-5 недель некоторые штаты США будут практически устланы ковром из цикад. Впоследствии для размножения цикады отправляются в сады и леса.
В следующий раз грандиозный выводок Х ожидают в 2038 году.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Власти Мальдивов заявили о возможном исчезновении островов
- На Кинбурнской косе расцвело крупнейшее в Европе поле диких орхидей (видео)
- В киевском зоопарке родился бизон (видео)
- В харьковском экопарке показали миниатюрный жеребенок (фото, видео)
- В американском зоопарке живет носорог-пианист (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram