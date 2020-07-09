Масштабный лесной пожар на Луганщине локализовали

Остаются еще три очага тления. Угрозы распространения огня нет.

Спасатели локализовали масштабный лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области, который возник 6 июля.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в 17:40 удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района, который возник вблизи с. Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

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Остаются еще три очага тления.

Угрозы распространения огня нет.

К тушению привлечены 1 тыс. 494 человека и 293 единицы техники, в том числе 2 самолета Ан-32П.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, в том числе верховой - на площади 20 га.

В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38 градусов) пожар распространился на с. Смоляниново. Огнем были уничтожены и повреждены десятки жилых домов, из с. Смоляниново и дачного кооператива эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей) и 30 человек отселены. Пять человек погибли, 34 человека госпитализированы.

Полиция рассматривает три основные версии возникновения этого пожара: сложные погодные условия, неосторожное обращение с огнем и поджог.

8 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что государство выделит пострадавшим в результате пожаров 50 млн грн.

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