Правительство решило извлечь останки зверей, чтобы впоследствии сжечь их.

В Дании эксгумируют тела четырех миллионов норок, которые были уничтожены из-за опасений по поводу мутации коронавируса.

Читайте такжеУ четырёх львов в зоопарке Барселоны обнаружили коронавирусОб этом пишет DW, со ссылкой на представителей правительства Дании.

После того как тела норок стали подниматься из-под земли, местные жители высказали опасения из-за возможности заражения источников питьевой воды и озера, в котором официально разрешено купаться.

Правительство решило извлечь останки зверей, чтобы впоследствии сжечь их. К работам приступят не ранее мая 2021 года, когда угроза заражения людей COVID-19 при эксгумации будет сведена к нулю.

Коронавирус у норок

В Дании в начале ноября выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок людям

Власти Дании приняли решение уничтожить всю популяцию норок в стране из-за мутации коронавируса, обнаруженной у животных. Датское правительство опасается, что из-за генетических изменений вируса он может быть нечувствителен к вакцине.

Это решение сопровождалось в стране политическим кризисом. В конечном итоге правительство решило, что угроза вакцине в связи с новой мутацией вируса, "вероятнее всего, устранена".

Однако к тому моменту фермеры в Дании уничтожили более 10 миллионов норок.

Случаи заражения норок коронавирусом фиксируются и в других странах.

В Дании тела убитых из-за коронавируса норок "восстали из могил".

Также сообщилось, что норки, похороненные в массовых могильниках в Дании после общенационального забоя, вероятно, загрязнили грунтовые воды.

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Автор: УНИАН