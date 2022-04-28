Сейчас посещение Припяти, которая в мирные времена была популярной локацией среди туристов, запрещено.

Город-призрак Припять украинские военные освободили от российских оккупантов в начале апреля 2022 года, но попасть сюда обычным посетителям до сих пор нельзя.

Изменилась ли Припять после нашествия российских оккупантов, рассказали в сюжете ТСН.

Отмечается, что в знаменитом парке аттракционов Припяти, который в мирные времена охотно посещали туристы,ничего не изменилось – война его совсем не задела. Из видимых повреждений оккупанты оставили свой след на местной вышке связи, также повреждена генераторная. Местами извлечены остатки советской жизни.

Тем не менее, туристов и бывших жителей Припяти, которые обычно приезжают сюда на годовщину Чернобыльской катастрофы, сюда пока не пускают, а журналисты смогли попасть сюда только в сопровождении спецназовцев, ведь неизвестно, какие "сюрпризы" здесь могли оставить после себя оккупанты.

Сегодня в Припяти можно увидеть гильзы. Но это не последствия боевых действий, а результаты военных учений, которые проводились здесь за три недели до полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Оказывается, Припять тоже готовились защищать, однако не ожидали таких масштабов вторжения.

Сейчас, когда оккупанты отошли за северные границы Украины, защитники считают местность опасной не только из-за радиации, но и из-за близости к Беларуси.

"Даже то, что уже разрушено, они приходят и разрушают дальше. Нам нужно усиливать свои границы, потому что мы понимаем: если они уже зашли, то они могут снова захотеть это повторить", – волнуется один из бойцов, родители которого в свое время были эвакуированы из Припяти.

Захват ЧАЭС: что происходило

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года во время полномасштабного вторжения России в Украину поступила информация о захвате российскими военными Чернобыльской атомной электростанции.

9 марта в результате боевых действий электростанция перестала получать внешнее питание, необходимое для безопасного хранения отработанного топлива. Включились аварийные дизельные электрогенераторы. Международное агентство по атомной энергии потеряло связь с мониторинговыми системами гарантий на ЧАЭС. Несколько раз внешнее питание восстанавливали работники "Укрэнерго", однако оккупанты снова его обрывали.

После более трех недель, вечером 20 марта, удалось провести частичную ротацию персонала.

31 марта Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что российские войска полностью вышли с территории Чернобыльской АЭС. Перед уходом оккупанты мародерствовали на ЧАЭС: украли, в частности, чайники, кофеварки и компьютеры. Кроме того, они забрали с собой пленных нацгвардейцев.