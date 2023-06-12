Уровень воды продолжает снижаться.

Так называемое Каховское море стремительно теряет воду после российского теракта на дамбе ГЭС. По состоянию на утро 12 июня из Каховского водохранилища уже потеряно более 72% или 14,395 кубических км воды. Уровень воды продолжает снижаться, информирует в Telegram Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Еще по состоянию на вечер 11 июня уровень воды в водохранилище в районе Никополя составлял около 9,04 м. Теперь возможность измерения утрачена.

"По данным Укргидрометцентра, со вчерашнего дня по гидропосту "Никополь" уже нет возможности измерять уровни воды поскольку вода отошла от пункта наблюдений. Сейчас ищут возможные пути определения уровня и объема воды Каховского водохранилища", – отметили в Минприроды.

Также сообщается, что уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" снизился на 2 метра и составляет 3,6 метра. В среднем за последние сутки удерживается тенденция снижения уровня на 1-5 см в час.

В районе природного парка "Нижнеднепровский" вода постепенно сходит. Продолжается обмеление акватории в нацпарке "Каменская Сечь" – уже на 8,5 метров.

Уровень воды реке Ингулец в створе Ингулецкой оросительной системы медленно снижается. Вода постепенно продолжает прибывать в Николаевской области.

Катастрофа на Каховской ГЭС - что надо знать

В ночь на 6 июня 2023 года оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что гидроэлектростанцию невозможно восстановить.

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС возникла масштабная экологическая катастрофа, затоплен ряд населенных пунктов, там проводят спасательные операции под обстрелами россиян. Последние дни наблюдается снижение воды на подтопленных территориях.

По данным МВД, по состоянию на 11 июня в результате подрыва Каховской ГЭС и затопления территорий Херсонщины и Николаевщины погибли шесть человек. Известно также о 10 раненых, среди которых спасатели и полицейские, и 35 человек, которые являются без вести пропавшими, в том числе 7 детей.

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