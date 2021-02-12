Изменения климата в Украине происходят из-за увеличения концентрации углекислого газа, сжигания ископаемых видов топлива, деятельности крупных предприятий, выбросов метана от крупного рогатого скота, а также вырубки лесов.
Читайте такжеВ Черном море до 2050 года будет больше пластика, чем рыбы - глава МинприродыОб этом РБК Украина рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. При этом он уточнил, что вопрос вырубки лесов неоднозначен, ведь, по словам министра, молодой лес быстрее поглощает углекислый газ, чем старый. Поэтому нужно увеличивать площадь новых насаждений.
"Можно рубить деревья бережно, чтобы при этом площадь облесения увеличивалась, и молодого леса тоже. К примеру, Украина вырубает около 20 млн гектаров, а Польша 40 млн, но она те места засаживает новыми деревьями", - пояснил Абрамовский.
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