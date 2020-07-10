Температура воздуха в последующие годы в мире будет постоянно повышаться – ООН

Южная Африка и Австралия, где лесные пожары в прошлом году уничтожили миллионы гектаров, будут еще суше до 2024 года.

Планета продолжит нагреваться. В ближайшие годы температура подскочит до +1,5 градуса по Цельсию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО) при ООН.

ВМО заявила, что существует 20% вероятности того, что среднегодовая температура, колеблющаяся из года в год, может достичь отметки в +1,5 в любом году между 2020 и 2024. Между тем, температура каждого лета будет составлять не менее +1 выше, чем обычно.

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Южная Африка и Австралия, где лесные пожары в прошлом году уничтожили миллионы гектаров, будут еще суше, чем раньше, до 2024 года. При этом Европа будет страдать от штормов, а Северная Атлантика – от ветра.

В то же время эксперты отмечают, что это данные краткосрочных прогнозов. Ведь температура постоянно меняется и проходит «волнами». Таким образом, одно лето может быть сухим и жарким, другое – дождливым и с наводнениями. Впрочем, последние данные свидетельствуют и о том, что мы движемся в сторону именно этого описанного прогноза.

Как сообщал УНИАН, от наводнений и пожаров последнего месяца страдает и Украина.

Так, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, в том числе верховой - на площади 20 га.

В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38 градусов) пожар распространился на с. Смоляниново. Огнем были уничтожены и повреждены десятки жилых домов, из с. Смоляниново и дачного кооператива эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей) и 30 человек отселены. Пять человек погибли, 34 человека госпитализированы.

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