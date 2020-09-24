Ландшафтный заказник «Гора Щекавица» создается без изъятия земельных участков у их владельцев или пользователей.

Киевсовет объявил ландшафтным заказником «Гора Щекавица» около 135 тыс. кв. м территории, расположенной между улицами Олеговская, Лукьяновская, Нижнеюрковская, Кирилловская и Нижний Вал (историческая местность - гора Щекавица) в Шевченковском районе города.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня на заседании Киевсовета 74 из 83 депутатов.

Решением установлено, что управление заказником осуществляется коммунальным предприятием по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района.

Согласно решению, ландшафтный заказник «Гора Щекавица» создается без изъятия земельных участков у их владельцев или пользователей. В то же время отмечается, что на его территории запрещена любая деятельность, которая негативно влияет или может влиять на состояние природных и историко-культурных комплексов и объектов или препятствует их использованию по целевому назначению.

Также решение является основанием для разработки проекта землеустройства по организации и установлению границ заказника.

Согласно решению, в заказник включены территории: вершина горы Щекавица с зелеными насаждениями - 55,1 тыс. кв. м; склоны горы - около 80 тыс. кв. м.

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Автор: Инна Андалицкая