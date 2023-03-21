Горожанам советуют избегать физической активности на улице и не проветривать помещение.

Сегодня утром в Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Утром в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха", - говорится в сообщении.

До нормализации ситуации горожанам рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и физической активности на улице.

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Ухудшение воздуха 20 марта - что известно

20 марта в Киеве также наблюдалось ухудшение содержания воздуха. В частности, на правом берегу столицы зафиксировали средний уровень загрязненности, а на левом - высокий. Около 14:00 стало известно об улучшении качества воздуха.

По данным Погода УНИАН, сегодня в столице ожидаются пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +12°. Осадки не прогнозируются.

Ветер будет преимущественно северо-западный, а его скорость составит 1,7-2,4 м/с. Атмосферное давление снижено, 744-745 миллиметров ртутного столба.

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