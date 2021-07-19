С пандемией выбросы, засоряющие наши улицы, значительно увеличились.

Одноразовые маски, хирургические перчатки, крошечные бутылочки санитайзеров и влажные салфетки стали такими же привычными явлениями, как и окурки несколько лет назад. Каждый раз, когда кто-то делает тест на коронавирус, выбрасывается примерно 10 граммов пластика.

Как рассказал The Guardian доктор Кристиан Данн - старший преподаватель зоологии в Университете Бангора и борец за экологию, если бы каждый взрослый и ученик средней школы в Британии проводил 2 теста в неделю, это дало бы более 1 тысячи тонн мусора каждые семь дней.

По его словам, коронавирус заставил нас использовать еще больше пластика, но это не значит, что надо отказаться от проведения тестов на недуг.

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"Они стоят на первом плане нашей способности контролировать вирус и помогать странам вернуться к нормальной жизни", – подчеркнул он.

Также бесчисленные тонны пластика, использованные при разработке, производстве, транспортировке и доставке вакцины, необходимы для борьбы с недугом. Пластик еще раз показал, каким универсальным и спасительным продуктом может быть. Однако выбросы, засоряющие наши улицы, значительно увеличились.

Интересным аспектом всего этого является феномен, который называется "театр гигиены". Его обнаружили недавно. То есть частные лица и компании убеждают, будто борются с пандемией, но реального эффекта от них нет.

Все начинается от неоднократно измененных одноразовых масок для лица до использования одноразовых ламинированных меню в ресторанах. Впрочем, как можно сбалансировать использование пластика?

Кристиан Данн подчеркнул, что, например, одноразовая маска для лица может нанести вред климату в 10 раз больше, чем хлопковая многоразовая. Так, в Британии минимум 53 миллиона одноразовых масок ежедневно отправляются на свалки и могут загрязнять океан.

"Нам нужно двигаться к "внимательным удобствам": уделять немного больше внимания нашим действиям и быть немного внимательнее друг к другу и к планете", – подчеркнул ученый.

Кроме этого, продажи на вынос выросли до 600% во время локдауна. Это тоже приносит гору одноразового пластика на свалку. Примером так называемого внимательного удобства может быть схема, согласно которой все кафе в городе будут использовать один и тот же тип многоразовых чашек. Клиенты платят залог за чашку, которую можно вернуть любому из них. Похожую схему можно использовать и для доставок еды.

По оценкам Международного союза охраны природы, ежегодно в мире по меньшей мере 8 миллионов тонн пластика попадает в воду как отходы.

Борьба с пластиком в Европе и Украине: что известно

С 1 января 2022 года в Украине будет запрещено использование и продажа пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферах обслуживания.

С марта 2022 года из украинских магазинов исчезнут тонкие и сверхтонкие пакеты.

В ЕС 3 июля вступила в силу директива, запрещающая использование определенных видов пластиковой продукции.

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Автор: Виктория Гордиенко