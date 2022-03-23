По мнению сотрудника нацпарка Ивана Русева, розовые пеликаны будут находиться в заповеднике до победы над врагом.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) прилетели краснокнижные пеликаны.

Об этом в Facebook сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Он отмечает, что уже двадцать восьмые сутки идет жестокая борьба украинского народа с "варварами 21-го века".

"Периодически орки бомбят с Черного моря по разным городам нашей страны. Над "Тузловскими лиманами", над акваторией и над прилегающими территориями растет шумовая нагрузка и постоянно возрастают риски. Но жизнь в природе идет своим чередом. И вот, наконец, в "Тузловских лиманах" появилась наша "изюминка" - розовые пеликаны", - написал Русев.

По его словам, розовые пеликаны будут находиться в заповеднике до победы над врагом. Он надеется, что многие патриоты и друзья нацпарка уже скоро смогут посмотреть на них и купаться в лиманах и Черном море.

"Я - голос безголосой природы, и я, как и многие мои коллеги и друзья в Украине и за рубежом, буду бороться и за природу, и за мою страну Украину до победного конца. Украина обязательно возродится!", - акцентирует Русев.

Розовый пеликан внесен в Красную книгу Украины, по своему природоохранному статусу значится, как исчезающий вид.

"Тузловские лиманы": справка УНИАН

"Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь-27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов – 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесском зоопарке родились восемь муфлонов.

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