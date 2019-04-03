Канада нагревается вдвое быстрее, чем остальная часть мира - исследование

Канадская Арктика испытала сильнейшее воздействие и будет продолжать нагреваться более чем вдвое больше, чем глобальная норма.

Канада нагревается в среднем вдвое быстрее, чем остальной мир.

Читайте такжеКанадские ученые развенчали миф об изменении климата из-за Солнца

Об этом свидетельствует новый отчет федерального правительства в отношении климата, сообщает ЕвроПравда. Изменения климата уже очевидны во многих частях страны и, по прогнозам, они активизируются, говорится в отчете.

Канадская Арктика испытала сильнейшее воздействие и будет продолжать нагреваться более чем вдвое сильнее, чем глобальная норма.

В докладе сказано, что многие из уже зафиксированных эффектов, вероятно, являются необратимыми.

Среднегодовая температура Канады с 1948 года выросла примерно на 1,7 °C. Наибольшее повышение температуры наблюдалось на Севере, в прериях и на севере Британской Колумбии.

Среднегодовая температура на севере Канады выросла примерно на 2,3 °С.

"Хотя как человеческая деятельность, так и естественные изменения климата способствовали потеплению в Канаде, доминирующим является человеческий фактор", - отмечается в отчете. "Вполне вероятно, что более половины наблюдаемого потепления в Канаде обусловлено влиянием человеческой деятельности".

Доклад вышел, когда правительство ввело налоги на выбросы углерода в четырех из десяти провинций Канады за то, что они не ввели собственных планов по борьбе с изменением климата.

Среди эффектов глобального потепления на окружающую среду Канады - экстремальнее погодные условия.

Более высокие температуры могут означать более аномальную жару и высокий риск пожаров и засух в некоторых частях страны.

Океаны, как ожидается, станут более кислотными и менее насыщенными кислородом, что может нанести вред морской жизни.

Повышение уровня моря также может повысить риск затопления прибрежных территорий, а более интенсивное выпадение осадков может вызвать проблемы с наводнениями в городах.