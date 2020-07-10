Недалеко от базы отдыха в Харьковской области зафиксировали масштабный мор рыбы (фото)

Общее количество погибшей рыбы составило более 2,7 тыс. особей.

В Волчанском районе Харьковской области вблизи базы отдыха «Жень-Шень» на Печенежском водохранилище зафиксирован массовый мор рыбы.

Как сообщает управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области, факт гибели рыбы инспекторы рыбоохранного патруля обнаружили 9 июля.

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Отмечается, что на небольшой площади водохранилища в заливе общественного пляжа, вблизи базы отдыха «Жень-Шень» зафиксирована гибель рыбы. Общее количество умершей рыбы составило более 2,7 тыс. особей.

«Вода в заливе - желтовато-бурого цвета с характерным запахом сероводорода», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что о причинах гибели водных биоресурсов и результатах лабораторных исследований будет проинформировано дополнительно.

Как сообщал УНИАН, согласно данным ООН, планета продолжит нагреваться. В ближайшие годы температура подскочит до +1,5 градуса по Цельсию.

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