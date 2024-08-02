Птиц доставили с передовой, сейчас их ожидает реабилитация.

В Киевском зоопарке поселились совы украинской разведки - птиц зовут Арей и Магура. Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, птиц зоопарку передали 1 августа, они будут жить в специальном авиарии.

Отмечается, что история совят могла бы завершиться трагически, если бы не воины 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Бойцы роты ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" этой бригады нашли птиц во время боевого задания вблизи села Липцы Харьковской области в разрушенном обстрелами доме на освобожденной территории. Птицы находились в клетке голодные и истощенные. Их эвакуировали из зоны боевых действий.

"Поскольку сова - символ Военной разведки Украины, воины 92-й бригады передали спасенных птиц под опеку начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова. Он решил, чтобы Арей и Магура нашли новый дом в Киевском зоопарке", - пояснил представитель разведки Андрей Юсов.

Согласно сообщению, в зоопарке птиц реабилитируют, после чего посетителям предоставят возможность с ними общаться.

Новости экологии

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