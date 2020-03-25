В Париже проба качества воздуха показала поразительный результат

Карантин колоссально повлиял на состояние качества воздуха во французской столице и регионе.

За последние 40 лет качество воздуха в Париже и Парижском регионе не было столь высоким, как во время введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные французской организации по мониторингу качества воздуха Airparif, сообщает Le Parisien.

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В течение недели с 16 по 20 марта в парижской агломерации наблюдается улучшение качества воздуха на 20-30% после сокращения выбросов оксида азота более чем на 60%, сообщили в организации.

Сокращение выбросов оксида азота связано с существенным уменьшением движения наземного и воздушного транспорта после введения мер по сдерживанию распространения нового коронавируса.

Отмечается, что вдоль транспортных магистралей показатель качества воздуха может быть еще лучше.

"За 40 лет измерений Airparif эти показатели никогда не были такими разительными и на стольких станциях", - отметили в организации.

Кроме того, в регионе наблюдается сокращение выбросов углекислого газа.

Как сообщал ранее УНИАН, в Венеции отсутствие туристов из-за пандемии коронавируса неожиданно положительно повлияло на чистоту каналов. Движение моторных лодок прекратилось и каналы, по словам местных, стали чище, чем когда-либо.

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