Ученые доказали, что муравьи имеют свойство собираться в клубок и укатываться от проблем

На плоской поверхности в случае опасности муравьи просто замирали, а на наклонной насекомые собирались в клубок и укатывались.

Группа учёных из Пармского университета (Италия) доказала, что муравьи в стрессовых ситуациях имеют свойство собираться в клубок и укатываться от проблем.

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Об этом сообщает Nature.

По данным ученых, насекомые вида Myrmecina graminicola умеют превращаться в шары и укатываться от проблем и опасностей.

Учёные провели два эксперимента. В первом они создавали стрессовую ситуацию для муравьёв на плоской поверхности, во втором - на наклонной. На плоской поверхности в случае опасности муравьи просто замирали, а на наклонной насекомые собирались в клубок и укатывались.

Ранее такое поведение было замечено у пауков, гусениц и мотыльков.

Как сообщал УНИАН, песчаные дюны северной Сахары стали домом для самых быстрых муравьев в мире. К такому выводу пришли ученые, которые приманивали насекомых пищей под палящим солнцем. Видео показало, что муравьи преодолевают расстояние по жгучему песку со скоростью метр в секунду. Для сравнения, домашний кот должен был бы разогнаться до 190 километров в час, чтобы добиться равносильной скорости.